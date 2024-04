Alkaras i Siner u četvrtfinalu mastersa u Madridu

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Madridu, pošto je posle tri seta pobedio Rusa Karena Hačanova 5:7, 6:3, 6:3.

Siner je do pobede nad 17. igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 12 minuta. Hačanov je brejkom u 11. gemu prvog seta stigao do prednosti. Siner je zaigrao bolje u nastavku, bio siguran na svom servisu i brejkom u drugom gemu drugog seta i brejkovima u šestom i devetom gemu trećeg seta stigao do preokreta i pobede. Siner će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Ože-Alijasim-Rud. Plasman u četvrtfinale obezbedio je i treći teniser sveta Španac Karlos