Igor Duljaj objasnio kako se osećao kada je saznao da je dobio otkaz: Samo je Vazura imao obraza da me pozove i saopšti šta su odlučili

Igor Duljaj, koji je juče dobio otkaz odlukom Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan, boravio je večeras u “Areni” gde je gledao utakmicu polufinala plej-ofa ABA lige između crno-belih i Budućnosti (78:67).

On je burno pozdravljen od navijača kada je ulazio u dvoranu, a bilo je očigledno da je to doživeo veoma emotivno. – Uvek mi je drago kada njih vidim na ovakvim manifestacijama, ovakvim događajima, ja sam uvek bio za to da treba da bude jedna sportska priča i da sport treba da spaja, a ne da razdvaja – rekao je Duljaj. On je potom objasnio šta se dešavalo juče i dodao da je očekivao da će biti smenjen. – Mislim da treba jedno par dana da se slegnu utisci. Ja sam