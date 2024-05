Vučić reagovao na pisanje Danasa: Ja mrzim neradničku klasu, kod nas je postalo normalno da 72 puta godišnje idemo od Maldiva, Sejšela do svih mogućih gradova u Evropi i svetu

Predsednik Srbije Aleksadar Vučić tokom obilaska početnih radova na izgradnji Nacionalnog stadiona osvrnuo se na tekst u Danasu u kom se komentariše njegova izjava da je “40 sati rada malo” i da bi na sedmičnom nivou trebalo više da se radi. „Danas su napisali negde da Vučić mrzi radničku klasu.

Pa ja obožavam radničku klasu. Ja mrzim neradničku klasu. Ne podnosim one koji bi da rade tri sata dnevno. Kad kažu hoćemo šest sati radno vreme. Pa ne radite danas ni dva sata, kad bi bilo šest, rekli biste hoćemo četiri. Ja radničku klasu obožavam, živim za radnike“ , kaže Vučić. On tvrdi da je kod nas postalo popularno da se voli neradnička klasa. „Postalo je normalno da 72 puta godišnje idemo od Maldiva, Sejšela do svih mogućih gradova u Evropi i svetu. Super,