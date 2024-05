Jeziva scena na jugu Kine: Otvorila se provalija na auto-putu, više od 19 mrtvih, vozila jedna za drugim padala u ambis (video)

Najmanje 19 osoba je poginulo dok je 31 povređena u urušavanju auto-puta na jugu Kine.

CCTV navodi da je nezapamćena saobraćajna nesreća dogodila u sredu oko 2 sata po lokalnom vremenu na auto-putu Meida koji vodi od provincije Guangdung do provincije Fuđijan. #China 🇨🇳 HIGHWAY COLLAPSE IN CHINA The 17.9-meter-long section of a road collapsed in the southern Chinese province of Guangdong leaving at least 19 people dead according to authorities in Meizhou City. Footage showed flames and smoke rising from a deep, dark pit into which…