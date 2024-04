Zijade sa igumanom Savom Janjićem: Šefica Unmika posetila manastir Visoki Dečani

Šefica Unmika Karolin Zijade razgovarala je sa igumanom manastira Visoki Dečani ocem Savom Janjićem o ulozi vere u promovisanju mira i suživota.

Na društvenoj mreži „X“ Unmika navedeno je da je Zijade svima koji slave poželela blagoslovenu i srećnu Vaskršnju nedelju. During a visit to @DecaniMonastery today, SRSG Ziadeh reflected with Father Sava Janjic on the vital role of religion in promoting #peace & #coexistance. She wished a blessed and happy Easter Sunday to all those celebrating. pic.twitter.com/niwcGQzyA2 — UNMIK (UN Mission in Kosovo) (@UNMIKosovo) April 30, 2024 „Tokom posete manastiru Visoki