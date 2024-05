Propalestinski protesti na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku: Privedene desetine studenata

Demonstracije u znak podrške Palesticima koje su paralisale Univerzitet Kolumbija u Njujorku završene su dramatično kasno sinoć kada je policija opremljena za razbijanje demonstracija upala na kampus i u zgrade koje su demonstranti zauzeli prethodne noći i privela desetine studenata.

Velika grupa studenata sa tog univerziteta zatim je otišla do Gradskog univerziteta Njujorka Siti Koledž Njujork (City College of New York – CUNY) da se pridruži tamošnjim demonstrantima. U akciji policije rano jutros uhapšeno je najmanje 25 osoba, prenosi američka televizija ABC na svom portalu. Desetine demonstranata zauzele su juče ujutro zgradu njujorškog Univerziteta Kolumbija i blokirale ulaze barikadama, u najnovijoj eskalaciji protesta zbog izraelskog rata