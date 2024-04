Kad petao postane jastreb: zašto je Makron sve ratoborniji

Poraz Rusije u ratu protiv Ukrajine je kritično važan za bezbednost Evrope, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron tokom govora na Univerzitetu Sorbona.

On je još jednom naglasio da ne odustaje od svojih reči u vezi sa slanjem francuskih trupa u Ukrajinu. Prema Makronu, to mora da se uradi da bi se „vratila strateška neizvesnost“. "Ako kažemo da je Ukrajina preduslov naše bezbednosti, da li imamo neka ograničenja? Ne. I zato moramo biti pouzdani, odvraćati, biti prisutni i nastaviti naše napore", rekao je u veoma emotivnom obraćanju francuski predsednik. „Da li to znači da nam je potreban protivraketni odbrambeni