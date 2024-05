Važno je da vlada bude srpska

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je važno da vlada bude srpska i da sprovodi srpske interese, ali i da u novom sastavu vlade ima brojnih interesa.

On je prilikom obilaska početka radova na izgradnji Expo2027 kompleksa i nacionalnog stadiona rekao da kod formiranja vlade mora da bude kompromisa, kao i da ima nekih koji nisu ušli u vladu, poput Darije Kisić, Mihaila Jovanovića i Jelene Tanasković, ali koji će obavljati važne poslove. Na pitanje da li misli da će Vlada biti formirana do kraja dana, on je rekao da to ne zna i da nema razlike da li će biti formirana danas ili sutra. „Kakva je razlika. To je