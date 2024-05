"Bol je jak, pojačava se, traje minimum 6 sati": Naš doktor detaljno objasnio: Evo koliko tačno jaja smete da pojedete, ako se jave ovi simptomi, hitno U bolnicu

Jaja su neizostavna na trpezi za Vaskrs, ali ako se sa njima pretera može da se isprovocira napad žuči, koji neretko iziskuje i operaciju. Poseban oprez prilikom konzumiranja ja trebalo bi da imaju osobe koje već imaju problema sa žučnom kesom, u vidu kamenja ili upale, jer su jaja puna holesterola a to može da pogorša simptome.

Docent dr Miljan Ćeranić, specijalista opšte hirurgije objašnjava za "Blic" da se za odraslu osobi sigurnom i zdravom smatra konzumacija jedno do dva jaja, ukoliko nemaju određene zdravstvene probleme. - Preporučena dnevna konzumacija jaja može varirati u zavisnosti od individualnih faktora, kao što su starost, pol, zdravstveno stanje i nivo fizičke aktivnosti - kaže doktor Ćeranić i daje smernice za one koji nisu i one koji jesu postili: - U svakom slučaju, važno