Broj poginulih u urušavanju deonice auto-puta u Kini povećao se na 48

Najmanje 48 osoba je poginulo nakon urušavanja dela autoputa u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, javili su državni mediji novi bilans nesreće.

Do nesreće je došlo je u sredu ujutro, a nakon urušavanja deonice duge 17,9 metara u provaliju su pala 23 vozila, prenosi agencija Sinhua. Televizija CCTV javila je da je urušavanje posledica "prirodne geološke katastrofe" usled "upornih jakih kiša". Do nesreće je došlo dok milioni Kineza kreću na put za prvomajske praznike. Oblast u kojoj je došlo do nesreće poslednjih dana je zahvaćena jakom kišom, koja je pokrenula klizišta, poplavila kuće i uništila mostove.