Devojčica od svega što dotakne napravi remek-delo: "Ovo je najskuplja banana na svetu", njeni radovi oduševili su sve, evo zašto

Da je deci potrebno malo za zabavu, dobro je poznato mnogim roditeljima, te njihova deca umesto mnoštva skupih igračaka radije se igraju sa usisivačem ili kuhinjskim priborom.

Jedna devojčica iz Kine je pokazala kako je svoju igru premestila na sledeći nivo, pa od banana, pirinča i semenki suncokreta stvara prava mala remek-dela. View this post on Instagram A post shared by Art promotion (@difficult_artt) Ona je na bananama veoma precizno izrezbarila logo poznatog brenda "Gucci", pa je neko u komentarima napisao "najskuplje banane na svetu!" Procenite i sami njeno umeće u videu, a na kraju ona očekuje i "isplatu" za svoj trud i rad od