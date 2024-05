Oliver Varhelji čestitao premijeru Vučeviću: Radujem se saradnji na pristupanju Srbije EU

Oliver Varhelji, evropski komesar za susedsku politiku i proširenje, čestitao je premijeru Milošu Vučeviću i novoj Vladi Srbije, i poručio da se raduje saradnji na pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Varhelji je uz čestitku premijeru Milošu Vučeviću i novoj vladi napisao na platformi Iks: "Radujem se saradnji sa vama na pristupanju Srbije EU." Thank you for the congratulations, Mr. @OliverVarhelyi ! We have a lot of work ahead of us to achieve our common goals, and your help along the way will come in handy. Serbia will thoroughly implement all the reforms that are necessary in order to speed up our European path,… — Милош Вучевић (@milos_vucevic) May 3, 2024