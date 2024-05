Predsednik Vučić se sastao sa Filipom Rikerom: Dugo smo razgovarali o ekonomskom napretku Srbije (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Filipom Rikerom nekadašnjim v.d. pomoćnika američkog državnog sekretara.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Razgovor sa starim prijateljem Filipom Rikerom, o svim važnim globalnim pitanjima, ali i bilateralnim odnosima Srbije i SAD. Posebno dugo smo razgovarali o ekonomskom napretku Srbije, predstojećoj izložbi EXPO 27 i velikim infrastrukturnim projektima", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram profilu. Bonus video: 06:55 Izglasana nova Vlada Srbije, polaganju zakletve