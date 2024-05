Miško vidi NBA Ol-star igrača u još jednom reprezentativcu Srbije!

Miodrag Miško Ražnatović, verovatno najpoznatiji evropski menadžer u košarci, gostovao je u emisiji "U obruču" i govorio je, između ostalog, o igračima u NBA ligi koje on zastupa.

Jedan od njih je i onaj najbolji - Nikola Jokić. "Svaki put pomislimo 'to je to' od Jokića, a onda se desi još... Izuzetno, zaista. Kad su me prošle godine pitali da li Denver ima šanse da uzme titulu, rekao sam decidirano - nema šanse. Sad ću opet to da kažem, pa neka opet osvoji. To je nemoguće kako igra, ona dodavanja posle Lejkersa..." Smatra da Amerikanci sada drugim očima gledaju Nikolu Jokića. "Godine osporavanja Jokića su prošle, više ih nema. Opustili su