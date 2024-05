Monako "pokerom" zakucao Klermon za dno tabele VIDEO

Fudbaleri Monaka su savladali Klermon na domaem terenu sa 4:1, u okviru 32. kola Lige 1.

"Kneževi" su na drugom mestu tabele sa 61 bodom, dok je Klermon poslednjeplasiran sa 25. Monako je do prednosti došao već u 16. minutu pogotkom Takumi Minamina. Ipak, u nastavku je Klermon uspeo da dođe do izjednačenja u 34. minutu pogotkom Muhameda Čama na asistenciju Alana Virdžinusa. Samo tri minuta kasnije, Monako je uspeo da dođe do nove prednosti. Pogodak je postigao Brel Embolo u 37. minutu na asistenciju Visame Ben Jedera. Monako je otišao sa golom