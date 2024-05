Lajčak: Vučić i Kurti imaju mandate za donošenje teških odluka

Beta pre 2 sata

Specijalni izaslanik Evropske unije (EU) za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Aljbin Kurti (Albin) imaju mandate za donošenje teških odluka u sklopu dijaloga.

"Vučić i Kurti imaju mandate za donošenje teških odluka...EU je uradila sve što je mogla, ali ne možemo da želimo normalizaciju više od Kosova i Srbije", rekao je Lajčak u intervjuu za list Nova i dodao da je sveobuhvatni sporazum ključan za pridruživanje EU.

Prema njegovim rečima, sveobuhvatan pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa je cilj dijaloga i ključni deo njegovog mandata.

"To je takođe ključni uslov za dve strane da se na kraju pridruže EU. Moja želja je bila da idemo do kraja i završimo proces sveobuhvatnim pravno obavezujućim sporazumom o normalizaciji. To nije bilo moguće, ali takođe želim da podvučem da smo prešli dalek put", rekao je Lajčak, koji 31. avgusta završava mandat kao specijalni izaslanik EU za dijalog.

Lajčak je rekao od Beograda i Prištini zavisi postizanje dogovora o konačnom sporazumu.

"Proces je u njihovom vlasništvu i govorimo o njihovoj budućnosti. Obe strane imaju evropske integracije kao strateški prioritet i napredak u normalizaciji njihovih odnosa je od suštinskog značaja za napredak ka EU", rekao je on i dodao da i Srbija i Kosovo znaju da moraju postići sveobuhvatan i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji.

Prema njegovim rečima, Kosovo i Srbija moraju da ulože dodatni napor i dovedu proces do kraja.

"Mi možemo savetovati, predlagati i pomoći na svakom koraku na tom putu i ​​to i radimo. Ipak, na kraju, dve strane su te koje treba da normalizuju svoje odnose", dodao je Lajčak.

Prema njegovim rečima, odgovornosti strana su jasne.

"Na Kosovu je da pokrene proceduru za osnivanje Zajednice srpskih opština i prihvati evropski nacrt statuta, a na Srbiji je da paralelno ispunjava svoje brojne obaveze, počevši od priznavanja simbola Kosova, dokumenata i institucija, što je predviđeno planom redosleda poteza primene sporazuma", rekao je specijalni izaslanik.

Po njegovim rečima, obe strane i njihova konstruktivnost će se meriti isključivo na osnovu napretka, a ne na osnovu postupaka ili javnih izjava druge strane.

"Lopta je u dvorištu Srbije i Kosova, a mi čekamo da počnu da ispunjavaju dogovoreno", dodao je Lajčak.

On je rekao da mu je želja da Zapadni Balkan uspe i konačno postane deo EU, jer region tu pripada - geografski, ekonomski, kulturno.

Prema njegovim rečima, novi fond za rast Zapadnog Balkana takođe je jasan signal posvećenosti EU da integriše region u EU.

"Ne govorimo samo o šest milijardi evra novca poreskih obveznika EU, već i o postepenom pristupanju EU", dodao je Lajčak, koji je imenovan za ambasadora EU u Švajcarskoj i stupa na tu dužnost 1. septembra.

Ime naslednika Lajčaka na mesto specijalnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine neće se znati pre formiranja Evropske Komisije posle izbora za Evropski parlament u junu. Jedan od kandidata je bivši predsednik Slovenije Borut Pahor.

(Beta, 05.04.2024)