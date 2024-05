Šampioni izgubili kod kuće od Minesote, Jokić uz prosečnu partiju do 32 poena

Košarkaši Denver Nagetsa izgubili su kod kuće od Minesote Timbervulvs 106:99 na startu polufinala Zapadne konferencije.

Nikola Jokić i Nagetsi nisu odigrali najbolju partiju i Vulvsi apsolutno zasluženo dolaze do brejka u prvoj utakmici serije. Jokić je postigao 32 poena, imao je osam skokova i devet asistencija, ali je i izgubio sedam lopti, dok je iz igre šutirao 11/25. U šutu se nije proslavio ni Džamal Marej sa 6/14 i 17 poena, dok je Porter junior utakmicu završio sa 20 poena, uz 6/13 iz igre. Picking up right where he left off in the 1st Round… Ant Edwards drops 25 in the 1st