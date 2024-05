Entoni Edvards: Denver je kvalitetan tim, moramo da se borimo

DENVER – Košarkaš Minesote Entoni Edvards izjavio je danas da njegov tim mora u svakom meču sa Denverom da odigra kao u prvoj utakmici polufinalne serije, ako želi da izbori plasman u finale Zapadne konferencije NBA lige, prenose američki mediji.

Košarkaši Minesote su prošle noći u gostima pobedili Denver 106:99 u prvoj utakmici polufinala plej-ofa Zapada. Edvards je na ovom meču postigao 43 poena. „Samo sam se dobro osećao, to je glavno. Saigrači su me pronalazili na lakim polaganjima, nikada nisam postigao toliko poena, tako da je to bilo prilično zabavno”, rekao je Edvards. On tvrdi da je Denver jedna od najboljih ekipa u NBA ligi. „Izgubio sam od ovih momaka prošle godine, oni su aktuelni šampioni,