Tramp uporedio Bajdenovu administraciju s Gestapom

Bivši američki predsednik Donald Tramp uporedio je administraciju aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena sa Gestapom, ozloglašenom tajnom policijom nacističke Nemačke, prenela je TV mreža En-Bi-Si (NBC) Njuz. "Ti ljudi upravljaju (američkom) administracijom kao Gestapo.

To je jedina stvar koju znaju i misle da je to jedini način na koji će pobediti", rekao je Tramp. Tramp je prokomentarisao i krivični proces koji se vodi protiv njega ocenivši da Bajdenov tim veruje da je to jedini način na koji mogu da pobede i dovedu Bajdena do izborne pobede. Prethodno je Tramp više puta izjavio da je tužba protiv njega "mešanje u predstojeće izbore". Sud u Njujorku razmatra slučaj protiv Trampa sa 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovnih