Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom! Najnovije RHMZ upozorenje, evo koji delovi Srbije će večeras biti na udaru

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da nas do kraja dana u većem delu zemlje očekuje pretežno vedro vreme, samo na zapadu i jugozapadu retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

- Do kraja dana u većem delu pretežno vedro, samo na zapadu i jugozapadu retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom - stoji u RHMZ najavi. Sutra (06.05.) i dalje pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost, prvo na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 25 do 28 °S. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Srbije ponovo se očekuju od utorka (07.05.) posle podne. Od srede (08.05.) do kraja nedelje (12.05.) malo