Sunce, pa pljuskovi s grmljavinom: Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

Do kraja dana u većem delu zemlje biće pretežno vedro, samo na zapadu i jugozapadu očekuje se retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom.

Sutra, 6. maja i dalje pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost, prvo na severu i zapadu Srbije. Najviša temperatura od 25 do 28 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Lokalni pljuskovi sa grmljavinom na području Srbije ponovo se očekuju od utorka, 7. maja posle podne. Od srede, 8. maja do kraja nedelje, 12. maja, očekuje se malo svežije sa dnevnim temperaturama od 19 do 24 stepena. Sredinom sedmice (u sredu