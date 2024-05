Sutra u Srbiji promenjivo oblačno i toplo vreme, popodne mogući pljuskovi

Sutra se u Srbiji očekuje promenjivo oblačno i toplo vreme, ali Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će od sredine dana biti nestabilno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od devet do 16 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U Beogradu sutra promenljivo oblačno i toplo vreme. Pre podne sa sunčanim intervalima, a posle podne i uveče nestabilno na širem području grada sa lokalnom pojavom kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 14 do 16 stepeni, a