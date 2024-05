Predsednica Evropske komisije će od predsednika Kine zahtevati “fer konkurenciju” u trgovini

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je najavila da će u ponedeljak na sastanku s predsednikom Sijem Đipingom u Parizu zahtevati "fer konkurenciju" u trgovini s Kinom.

'Moramo delovati kako bismo obezbedili da konkurencija bude fer i da nije iskrivljena' - rekla je ona u noćašnjoj izjavi, objavljenoj nekoliko sati pre sastanka sa Sijem i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. 'Kina uz ogromne subvencije proizvodi više robe nego što prodaje zbog niske domaće potražnje. To dovodi do prevelike ponude subvencionisanih kineskih proizvoda, kao što su električna vozila i čelik, a to dovodi do nepoštene trgovine' - ukazala je Fon