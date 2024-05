Predstavnici UNS položili vence na mestu pogibije kineskih novinara tokom NATO bombardovanja

Beta pre 2 sata

Predstavnici Udruženja novinara Srbije (UNS) odali su danas počast kineskim kolegama i položili venac na mesto gde je na današnji dan pre 25 godina, u NATO bombardovanju SR Jugoslavije srušena ambasada Kine na Novom Beogradu.

U bombardovanju kineske ambasade stradalo je troje kineskih novinara, dopisnici lista "Guangming žibao" Džu Jing i Su Singhu, kao i novinarka agencije Sinhua Šao Junhuan.

Članica Uprave UNS Olivera Kovačević kazala je da su se "poginule kolege novinari svojim životom i svojom smrću upisali u naše redove" i da oni nisu samo novinari Kine, nego i "naši novinari".

"Dolazim sa Radio-televizije Srbije, na RTS se dogodio zločin kada je 16 radnika u NATO bombardovanju izgubilo život. Njihove porodice, njihove kolege, znaju kakvu to traumu vuče sa sobom i kakve posledice ostavlja ne samo na njihove porodice, nego i na šire okruženje. Mi samo pretpostavljamo kakve posledice je to ostavilo i na porodice koje su udaljene hiljadama kilometara od naše zemlje", rekla je Kovačević, prenosi UNS.

Subotički novinar i član UNS Branko Žujović rekao je da je imao čast i zadovoljstvo da radi sa četvrtom koleginicom - Vang Džimin, koja je trebalo da bude sa troje poginulih novinara u ambasadi, a koja se samo sticajem okolnosti nije našla među njima.

"To iskustvo me je povuklo da razmišljam o nečemu drugom, izvan konteksta same tragedije. Na mestu stradanja nikao je Kineski kulturni centar i mislim da je veoma važno da svi razumemo da je i na mestu stradanja potrebno nastaviti - duhovnošću, obrazovanjem, kulturom. Na taj način uzvratiti. To je jedina prava mera uzvraćanja na zločin", rekao je Žujović.

Ambasada Kine pogođena je 7. maja 1999. godine sa tri projektila, južni deo zgrade pogodile su dve rakete - jedna poslednji sprat, a druga prizemlje.

Treći projektil srušio je prizemlje i podrum zapadnog dela zdanja na Novom Beogradu.

Na mestu bombardovanja kineske ambasade 2009. godine postavljena je spomen-ploča.

(Beta, 05.07.2024)