Prebili čuvara, ukrali 50 jaganjaca i 2 testere Uhapšena 3 lopova u Bečeju

Policija u Bečeju uhapsila je V.S (26) M.S (22) i T.K (23) koji se sumnjiče za razbojništvo jer su zadali više udaraca radniku obezbeđenja jednog salaša u Bečeju, zaključali ga i ukrali 50 jaganjaca i dve motorne testere, saopštila je Policijska uprava Novi Sad.

Ubrzo nakon prijave policija je rasvetlila to krivično delo, identifikovala osumnjičene, našla jednu testeru i 23 već prodata ukradena jagnjeta koja su vraćena vlasniku. Četvorici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće privedeni osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.