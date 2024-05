Crveni kiosci vlastima u Kragujevcu „bodu oči“, naloženo iseljenje: „Mi nemamo drugu lokaciju, plaćamo porez“

Prodavci iz Kragujevca, koji godinama prodaju mešovitu robu u kioscima nadomak tržnice, verovali su da imaju koliko toliko siguran izvor prihoda, a onda je stiglo rešenje komunalnog inspektora.

Do kraja maja moraju da se isele. Oni zabrinuti da će ostati na ulici, gradska vlast rešena da kioske ukloni i taj prostor uredi. Dobro znani crveni kiosci, simbol nekadašnje države, na ovom mestu stoje duže od 40 godina. Stoji i nezavršena zgrada tržnice. Ali to što zgrada tržnice nije završena, gradskim vlastima manje smeta od crvenih kioska. „U planu je da se to skloni, ali je ovo je vrlo kratak rok da bi nam našli neku drugu lokaciju, a mi ne bežimo od toga da