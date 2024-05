"Bolje je tako" Bivši oficir CIA opisao Takeru Karlsonu poslednje trenutke Če Gevare i njegovu želju na samom kraju

BIVŠI CIA oficir Feliks Rodrigez govorio je u emisiji Takera Karlsona na Iksu o hapšenju velikog revolucionara Če Gevare.

Foto: Printskrin Iks On je rekao da je Če Gevara odbijao da odgovara na pitanja bolivijskih vlasti. Ističe da je on rekao Če Gevari da se ništa ne može učiniti kada je shvatio da vlasti Bolivije insistiraju na tome da on bude streljan. Tada je Če, kako kaže Rodrigez, prebledeo i kazao da je bolje tako i da nikada nije ni trebalo da bude živ zarobljen. Ep. 102 Che Guevara was executed in 1967 in a remote Bolivian village. One of the last people to speak to him alive