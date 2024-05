Vlada Kosova odbacila uslovljavanje članstva u SE slanjem Statuta ZSO Ustavnom sudu

Vlada Kosova odbacila je danas uslovljavanje članstva Kosova u Savetu Evrope slanjem nacrta Statuta Zajednice srpskih opština (ZSO) kosovskom Ustavnom sudu. Premijer Aljbin Kurti izjavio je da je za žaljenje što saveznici uslovljavaju članstvo Kosova u Savetu Evrope.

Zvaničnica za informisanje u Savetu Evrope (SE) Estel Štajner potvrdila je u utorak da zahtev Kosova za prijem u tu organizaciju "sada nije na dnevnom redu" sastanka Komiteta ministara država članica 16. i 17. maja. Francuska, kojoj su se pridružile i Nemačka i Italija, zatražila je da se odloži odlučivanje o kandidaturi Kosova za članstvo u Savetu Evrope na majskom sastanku Komiteta ministara, objavio je juče tiranski Albanijan post (Albanian Post) pozivajući se na diplomatske izvore.

Prema istim izvorima, danas se u Strazburu očekuje poslednji sastanak ambasadora zemalja članica pre sastanka ministara, na kome se očekuje i donošenje dugo očekivane odluke o Kosovu. Tokom tog perioda, piše Albanijan post, zemlje Kvinte su tražile od premijera Kosova (Aljbina Kurtija) da napreduje po pitanju Asocijacije -ZSO slanjem njenog statuta na razmatranje Ustavnom sudu. Uzimajući u obzir činjenicu da, uprkos obavezama, Kurtijeva vlada nije preduzela nijedan korak u tom pravcu, Francuska je napravila demarš zemljama članicama Saveta Evrope, tražeći odlaganje odlučivanja o Kosovu. Kako saznaje Albanijan post očekuje se da ambasadori zemalja članica Saveta Evrope pitanje članstva Kosova danas neće uključiti u dnevni red majskog ministarskog sastanka. Prema navodima Albanijan posta, iako nemački stav do sada nije bio jasan, sada se čini jasnim da i Nemačka zauzima stav da Kurtijeva vlada mora da preduzme konkretne korake po pitanju ZSO, da bi dobila članstvo u Savetu Evrope. Francuska, Nemačka i Italija već su na stanovištu da se članstvo Kosova u Savetu Evrope može odložiti do trenutka kada Vlada Kosova dokaže svoju posvećenost sprovođenju ZSO, slanjem nacrta statuta Ustavnom sudu. Vredi napomenuti, dodaje se, da takav pristup nije podržalo Ujedinjeno Kraljevstvo, prema kojem pitanje ZSO kao produkt briselskih pregovora, ne treba mešati sa pitanjem članstva u Savetu Evrope. Kampanja za članstvo Kosova u Savetu Evrope je praćena stalnim poricanjem Kurtijeve vlade da postoji bilo kakva veza između pitanja ZSO i članstva Kosova u Savetu Evrope, navodi Albanijan post. Uprkos političkoj retorici Vlade, koja je stalno isticala činjenicu da je Kosovo ispunilo sve uslove neophodne za prijem u Savet Evrope, čak i prema mišljenju koje je pripremila Dora Bakojani, zemlje sa odlučujućim uticajem poput Francuske i Italije odavno su obavestile premijera Kurtija da je početak značajnih koraka ka primeni sporazuma o ZSO nepremostivi uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope. "Ono što se sada čini jasnim jeste da se očekuje odlaganje odlučivanja o članstvu Republike Kosovo u Savetu Evrope do trenutka kada Vlada Kosova bude uputila Ustavnom sudu statut ZSO na razmatranje", piše Albanijan post. Bez obzira na epilog današnjeg sastanka, postoji tehnička mogućnost da se Kosovo nađe na dnevnom redu nekoliko dana pre ministarskog sastanka. "Međutim, jasno je, da se to neće desiti u nedostatku vidljivog napretka ka implementaciji ZSO, od strane premijera Kurtija", zaključuje Albanijan post. Prijem Kosova za sada nije na dnevnom redu sastanka Saveta Evrope 16. i 17. maja koji je objavljen na sajtu te organizacije.