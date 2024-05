Danas očekujte pljuskove sa grmljavinom! RHMZ izdao upozorenje, evo kakvo vreme nas očekuje narednih dana

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusa. U Beogradu danas vreme promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severni. Jutarnja temperatura oko 15, dnevna oko 23 stepena Celzijusa, najavljuje RHMZ. U četvrtak u Srbiji nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.