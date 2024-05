Evroliga: Panatinaikos na fajnal foru prvi put posle ere Željka Obradovića

Panatinaikos je prvi čuvar tradicije da u petoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige, majstorici za odlazak na završni turnir, uvek pobedi domaćin.

Takvih primera je od 2009, od kada se i igra na tri pobede, bilo 18, a samo domaćini su se radovali i prošle godine – drugi put (prvi 2021) odluka o učesnicima fajnal fora pala je u tri majstorice u četiri duela, jedan od njih bio je i između potonjeg evropskog prvaka Reala i Partizana. Grčki velikan je pred svojom temperemantnom publikom savladao Makabi sa 81:72. . @kos_slou celebrates with his family after helping @paobcgr after helping the greens reach Final