Kurir saznaje, Otkačio se ringišpil u Kuršumliji Prve slike s mesta nesreće, ima mnogo povređenih (foto)

Pre nešto više od pola sata, otkačio se ringišpil u Kuršumliji i prema prvim informacijama, mnogo je povređenih. Jedno dete kritično Jedno dete je u kritičnom stanju i dva puta je reanimirano. Dosad je pet vozila saniteta ušlo u prokupačku bolnicu. Danas je vašar u ovom mestu, pa je ringišpil bio postavljen na platou kod autobuske stanice.