Vesić: Srbija od Kine kupuje devet vozova za EXPO 2027

Ministar saobraćaja Goran Vesić potpisao je Protokol o razumevanju i saradnji sa kompanijom CRRC "Changchun Railway Vehicles Co, Ltd" o nabavci novih devet elektromotornih vozova, koji će biti isporučeni do kraja 2026 i saobraćati novom prugom do Nacionalnog stadiona u Surčinu i kompleksa gde će biti održan EXPO 2027.

Protokol je u Vladi Srbije ispred CRRC potpisao predsednik Upravnog odbora te kompanije Liu Čanking. Vesić je nakon potpisivanja protokola kazao da je danas važan dan za železnicu u Srbiji jer označava početak izgradne opremanja i modernizacije gradske železnice. „Potpisan je ugovor za kupovinu devet elektromotornih vozova za brzine od 120 kilometara na čas“, rekao je Vesić. On je naglasio da je nabavka tih vozova u cilju osavremenjavanja voznog parka „Srbijavoz“