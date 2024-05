Svežije i kišovito: Kakvo nas vreme očekuje danas

U Srbiji će danas biti svežije i mestimično kišovito vreme – saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Više kiše se očekuje u jugozapadnim, južnim, jugoistočnim i centralnim krajevima Srbije, od 20 do 40 milimetara. Na severu Vojvodine biće promenjivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, a na istoku Srbije povremeno jak istočni. Jutarnja temperatura biće od 11 do 15, a najviša od 17 na jugu do 22 stepena na severu Vojvodine. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i malo svežije, povremeno s kišom i lokalnim