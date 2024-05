Srbijo, raduj se! Nikola Jokić treći put MVP NBA lige: Srpski as pregazio konkurenciju, ubedljivo osvojio titulu najboljeg igrača

Srpski košarkaš Nikola Jokić treći put u karijeri dobio je MVP nagradu ua najkorisnijeg igrača u NBA ligi.

The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player is... Nikola Jokic! #NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/vvgSrHCHU9 — NBA (@NBA) May 8, 2024 Nagradu, koja se dodeljuje od 1956. godine, Jokić je dobio 2021. i 2022. godine. Po mnogima, Jokić je prošle godine zakinut za istu, koja je nezasluženo otišla u ruke Džoela Embida. Jokiću je tada uručena MVP nagrada za najkorisnijeg igrača finalne serije u kojoj je Denver osvojio titulu protiv Majamija. U konkurenciji za