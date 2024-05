Evrovizija 2024: Cela Hrvatska jede lazanje, u Srbiji vole ramondu, i Slovenija u finalu

BBC News pre 1 sat

Doba je godine kada mnogi odjednom polude za muzikom, tačnije za Pesmom Evrovizije, najvećim pevačkim takmičenjem u Evropi.

Poneti opštom euforijom oko ovogodišnjeg predstavnika Hrvatske, vatrogasci u Zagrebu su na neobičan način dali podršku mladom muzičaru Marku Purišiću aka Bejbi Lazanji kojem se daju najveće šanse za pobedu u Švedskoj, zemlji domaćinu 68. Pesme Evrovizije.

Uoči prve polufinalne večeri, zagrebački vatrogasac je jeo lazanje, a njegove kolege su u pozadini pevale pesmu Rim Tim Tagi Dim, kojom se Hrvatska takmiči na Evroviziji.

U finalu u subotu, 11. maja, slušaćemo Bejbi Lazanju, predstavnicu Srbije Teodoru Pavlovsku, odnosno Teju Doru koja je otpevala moćnu baladu Ramonda, kao i slovenačku pevačicu Sara Briški Cirman, koja nastupa pod imenom Rejven, a izvodi pesmu Veronika.

To su ujedno i jedine tri zemlje bivše Jugoslavije koje učestvuju na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije.

U finale su se plasirali i: Portugal, Ukrajina, Litvanija, Finska, Kipar, Irska i Luksemburg, koji se posle više od tri decenije vratio na takmičenje.

Mesto su obezbedili i Letonija, Austrija, Holandija, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švajcarka, Gruzija i Jermenija. Više o drugoj polufinalnoj večeri pročitajte ovde.

Direktni finalisti su Velika Britanija, Italija, Francuska, Španija, Nemačka i ovogodišnji domaćin Švedska.

Kladionice najviše šansi daju Švajcarskoj i Hrvatskoj.

Posle plasmana u finale tri bivše jugoslovenske republike, na društvenim mrežama bilo je mnogo pozitivnih i duhovitih komentara.

„Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca ušla u finale Evrosonga", glasio je jedan, a drugi: „Da (Josip Broz) Tito uskrsne, umro bi ponovo od sreće! Čestitke, Jugoslavijo".

Jutro posle prve polufinalne večeri Evrovizije, optimizam u Hrvatskoj je na maksimumu.

Voditelji jutarnjeg programa državne Hrvatske televizije imali su majice sa mačkom - Bejbi Lazanja obožava ove životinje - a gotovo svako uključenje dopisnika iz raznih hrvatskih gradova završavalo se plesom u ritmu pesme Rim Tim Tagi Dim.

Umesto dobar dan, danas se ljudi pozdravljaju sa 'mjau'.

Tako se završilo i uključenje dopisnice iz Malmea koja je razgovarala sa Bejbi Lazanjom.

Jedan od komentara bio je da je Bejbi Lazanja u utorak uveče održao koncert, a da su mu ostali izvođači bili gosti.

On se na to nasmejao i rekao: „Laska mi to, ali mislim da su i mnogi drugi izvođači bili odlični i skrenuli su pažnju na sebe, svako na svoj način".

HRT skrinšot/BBC Voditelji jutarnjeg programa Hrvatske televizije ovako su iskazali podršku Bejbi Lazanji

Irska je prekinula „prokletstvo" Evrovizije, plasiravši se u veliko finale takmičenja prvi put od 2018.

Da sve bude zanimljivije, prokletstvo je skinula „gotsko-goblinska veštica", pevačica Bambi Tag (Bambie Thug), čija je elektro-metal pesma Doomsday Blue sada među favoritima za pobedu.

Finci se uvek pobrinu da pošalju nešto drugačije.

Tako se ovogodišnji predstavnik, Windows95Man, na sceni kao svađa sa zvaničnicima Evrovizije o tome da li može da nastupa go od struka naniže.

Poznati izvođač i di-džej koristi scenske rekvizite da pokrije intimni deo tela, a onda...

O čemu uopšte peva Bejbi Lazanja?

Euforiju oko Evrovizije i Bejbi Lazanje, hrvatski mediji porede sa onom kakva je bila tokom Svetskog fudbalskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je reprezentacija Hrvatske igrala finale protiv Francuske (2:4).

A ples uz pesmu Rim Tim Tagi Dim je zarazan i zahvatio je celu Hrvatsku.

Pogledajte:

https://www.youtube.com/watch?v=mESz38O8sQQ

Pesma je o dečaku, momku koji napušta svoje selo u potrazi za boljim životom, otkrio je hrvatski predstavnik uoči Evrovizije.

„Zamislio sam da je Rim Tim Tagi Dim njihov narodni ples tog nekog sela, da se tako zove i da svi oni skupa plešu na Rim Tim Tagi Dim", rekao je Bejbi Lazanja.

Preciznije, reč je o odlivu mozgova uz zemlje, što utiče i na na hrvatsku ekonomiju.

Zbogom mama, zbogom tata/Mijau, mačko, molim te, mjaukni i ti meni/Ne plačite, samo plešite, glase završne reči pesme koju Bejbi Lazanja peva na engleskom.

Šta je ramonda?

Ova retka i zaštićena biljka raste na području Balkana.

Smatra se da je ovo biljka feniks - kao što je srpska vojska, posle svih stradanja i gubitaka koje je podnela, izašla iz Prvog svetskog rata kao pobednica.

Postoje dve vrlo slične vrste - Natalijina ramonda i Srpska ramonda, koje su evoliurale tako da mogu da podnesu dugačke periode bez vode, rekla je ranije za BBC biohemičarka Marija Vidović.

„To je drevna biljka vaskrsnica. One nisu kao kaktus, ove biljke se potpuno osuše i deluju kao da su mrtve.

„Međutim ako ih zalijete, za 24 sata oživeće isti ti listovi i zato je uzeta za simbol uskrsnuća srpske države i vojske", napominje Vidović.

U Srbiji se u vidu amblema nosi na reveru tokom Dana primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra.

Amblem se sastoji od motiva odlikovanja Albanske spomenice s početka 20. veka - zeleno-crne trake koja okružuje stilizovani prikaz ljubičastog cveta, Natalijine ramonde.

Zavod za zaštitu prirode Srbije pominje da je Natalijinu ramondu 1882. godine, u Jelašničkoj klisuri nadomak Niša, otkrio lekar i botaničar Sava Petrović, dvorski lekar kralja Milana Obrenovića.

Zbog kraja u kojem je otkrio taj cvet, on je želeo da ga nazove „Niška ramonda", ali je ipak odlučio da mu ime da po kraljici Nataliji Obrenović.

Taj cvet je u Srbiji zaštićen zakonom, što znači da je strogo zabranjeno i kažnjivo njeno sakupljanje i narušavanje staništa.

Natalijina ramonda koja raste i u Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Albaniji, Crnoj Gori i na severozapadu Bugarske, treća je i poslednja otkrivena vrsta iz roda ramondi.

Prethodne dve otkrivene su „Srpska ramonda" koju je na Rtnju našao Josif Pančić, i „Ramonda myconi" - endemska vrsta na Pirinejskom poluostrvu.

U prvom polufinalu nastupila je i slovenačka pevačica Sara Briški Cirman, koja je uoči izlaska na binu na Instagramu objavila fotorafije Teje Dore, Bejbi Lazanje i sebe, uz pesmu srpskog pevača Milana Stankovića „Ovo je Balkan".

Uprkos mnogim polemikama i zahtevima da se Izrael isključi zbog rata u Gazi, Eden Golan predstavnica ove zemlje ipak nastupa u finalu 68. Pesme za Evroviziju.

Uoči njenog nastupa u četvtak 9. maja održan je i propalestinski skup u Malmeu, a izviždana je i dan ranije tokom probe.

Uoči Evrovizije ona je dobijala i pretnje smrću o čemu više možete da pročitate ovde.

Zbog najavljenih demonstracija protiv Izraela zbog rata u Gazi, švedske vlasti su pojačale bezbednosne mere u Malmeu.

Organizatori su morali da se izvinjavaju nakon što je jedan od izvođača u utorak na bini pokazao simbol podrške Palestincima.

Erik Sade iz Švedske, koji je nastupao u uvodnom, revijalnom delu šoua, oko zgloba je nosio kefiju - vrstu marame kojom ljudi žele da pokažu da su propalestinski nastrojeni.

Više o kefiji saznajte ovde.

„Pesma Evrovizije je TV emisija uživo. Svi izvođači su upoznati sa pravilima takmičenja i žalimo što je Erik Sade odlučio da ugrozi nepolitičku prirodu događaja", rekla je portparolka Evropske radiodifuzne unije (EBU), organizatora manifestacije.

Uoči takmičenja u Malme areni, gledaoci su upozoreni da ne unose palestinske zastave i druge simbole.

Na ulazima je bila rigorozna kontrola.

Irska pevačica je rekla novinarima da im je „naređeno" da uklone sve političke poruke sa odeće koju su planirali da nose u polufinalu.

Oni su zamislili da im na delovima odeće na bini bude stilizovano drevnim keltskim pismom reč Ogam (Ogham) - za koje su rekli da može da se tumači i kao „primirje" i „sloboda Palestini".

Ogam je drevno irsko pismo, predstavljeno nizom oznaka na kamenju i to je najraniji pisani izvor irskog jezika, koji datira iz 4. veka nove ere.

„Za mene je to bilo veoma važno jer sam za pravdu i mir. Nažalost, po nalogu EBU-a, morala sam da promenim te poruke", rekla je irska pevačica.

Predstavnica Izraela, 20-godišnja Eden Golan, navodno je bila zatvorena u hotelskoj sobi do nastupa zbog povećane zabrinutosti za bezbednost.

Ko je Marko Purišić - Bejbi Lazanja?

Umalo da uopšte ne bude na ovogodišnjoj Pesmi Evrovizije.

Na hrvatskom nacionalnom takmičenju Dora, ovaj mladi Istranin bio je rezerva, ali je zahvaljujući odustajanju druge takmičarke, ušao u konkurenciju i pobedio.

„Bio je to moj prvi javni nastup, nikada nisam nastupao kao pevač, već kao gitarista", rekao je on za beogradski Blic.

Purišić ima 28 godina. Voli rodni Umag, grad na moru, i mačke.

Išao je u srednju ugostiteljsku školu, a jedno leto je radio i kao sobar.

Potičući iz porodice prosvetnih radnika, Purišić je rekao da bi najverovatnije postao i učitelj da se nije odlučio za muzičku karijeru.

Od 2011. do 2022. godine, sa prekidima, bio je gitarista u hrvatskom rok-metal bendu Mantra, sa kojim je 2019. godine učestvovao na Dori.

Od 2023. godine, Purišić je počeo solo karijeru, objavivši debitantski singl Instagram Boy pod psedudonimom Bejbi Lazanja.

Samo nekoliko meseci kasnije, slovi za najvećeg favorita na Pesmi Evrovizije.

Kaže da je povučen, kućni tip, a da najviše sluša svoju devojku koja je imala poslednju reč i prilikom pravljenja pesme za Doru.

Upoznali su se preko Instagrama.

Ona je bila glavni organizator snimanja spota za evrovizijsku pesmu, u kojem su se pojavili mnogi članovi njihovih porodica. I mačka.

„Ne radi se o trofejima ni nagradama, ili prvom, drugom, trećem mestu, već o vremenu koje provodimo zajedno jer na kraju života nije važno jesi li imao mnogo trofeja, već jesu li tvoji prijatelji i mačke s tobom", rekao je u intervjuu uoči početka takmičenja u Malmeu.

Neposredno pred izlazak na binu u Malmeu, rekao je da mu najviše nedostaju mačke, posebno Gertruda.

Ko je Teodora Pavlovska ili Teja Dora?

Ova 32-godišnjakinja je svestrana muzičarka, sa diplomom čuvenog američkog Muzičkog koledža Berkli.

Rođena je u Boru, gradu na istoku Srbije, a ima festivalsko iskustvo i niz nagrada iza sebe.

Njenu pesma Džanum, snimljenu 2023. za popularnu domaću seriju Južni vetar: Na granici za mesec dana na striming servisu Spotifaj odslušalo je milion ljudi.

Prema aplikaciji za prepoznavanje muzike Šazam, ta numera je prošle godine po broju pretraga bila na drugom mestu.

U jednom intervjuu, Teja Dora je navela da je u petoj godini, pre nego što je naučila da piše, tražila roditeljima da je upišu u muzičku školu da svira klavir.

„Uvek sam želela da stvaram muziku. Moje pesme su moj lični jezik kojim komuniciram, moja osećanja i moje misli, sve što se u meni događa", rekla je ona u intervjuu za Blic, u septembru 2023. godine.

Ko je Sara Briški Cirman?

I 28-godišnja slovenačka predstavnica na ovogodišnjoj Evroviziji, od malih nogu je vezana za muziku.

Harfu je počela da svira sa šest godina, magistrirala je solo i džez pevanje na Muzičkoj akademiji u Ljubljani.

Nedavno je koncertom obeležila deceniju rada kao samostalni izvođač, a nastupila je i u nekoliko predstava u Ljubljanskoj operi.

Završava i studije psihoanalize na Univerzitetu Sigmund Frojd.

Kaže da je umetničko ime - Rejven (Gavran) - izabrala zato što je odrastala okružena pticama.

„Moji roditelji i brat su sokolari, tako da sam odrastala uz ptice, zbog čega osećam da sam povezana sa njima. Oduvek sam želela gavrana.

„Ujedno, ovo je omaž simfonijskom metalu i malo mračnijoj muzici", rekla je ona u intervjuu za slovenački siol.net pred Evroviziju.

Upitana koja je najbizarnija stvar koju je čula o sebi, odgovorila je: „Da sam muškarac (smeh, op. a.). Da sam transrodna osoba. Ne bih rekla da mi je to uvredljivo, ali mi je smešno i bizarno".

Pogledajte fotografije još nekoliko izvođača tokom prve i druge polufinale večeri:

