Zvali su je boginjom Evrovizije, a evo kako izgleda 19 godina nakon trijumfa: Elena Paparizu u Švedskoj - svima pale vilice kad je izašla na scenu

Večeras se održava drugo polufinale Evrovizije 2024 u Malmeu u Švedskoj, u kojem se 16 zemalja bori za ulazak u finale.

Nakon što su zemlje završile sa svojim predstavljanjem, na sceni se pojavila Elena Paparizu, koja je vatrenim nastupom odnela 2005. godine pobedu na Evroviziji. Iako je prošlo 19 godina od njenog trijumfa na ovog prestižnom muzičkom takmičenju, njena pesma "My Number One" i dalje je jedan od hitova s ovog takmičenja koji se pamte. Večeras je izvela svoj najveći hit "My number one", a mnogi su primetili da je i dalje neviđena bomba, baš kakva je bila 2005. godine,