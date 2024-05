Evrovizija 2024: Poznato još 10 finalista

Završeno je drugo polufinalno veče Evrovizije 2024, a ovi izvođači nastupiće u velikom finalu koje je zakazano za subotu, 11. maja.

Od 16 takmičara, koliko je nastupilo u drugoj polufinalnoj večeri na Evroviziji, ovih 10 ušlo je u veliko finale: LETONIJA: Dons | Hollow AUSTRIJA: Kaleen | We will rave HOLANDIJA: Joost Klein | Europapa NORVEŠKA: Gåte | Ulveham IZRAEL: Eden Golan | Hurricane GRČKA: Marina Satti | Zari ESTONIJA: 5 Miinust x Puuluup | (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi ŠVAJCARSKA: Nemo | The code GRUZIJA: Nutsa Buzaladze | Firefighter JERMENIJA: Ladaniva | Jako Pored