Cene ugostiteljskih usluga u Srbiji u aprilu veće za 10 odsto nego pre godinu dana

Cene ugostiteljskih usluga u Srbiji u aprilu ove godine su u odnosu na april 2023. godine povećane za 10,0 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Hrana je poskupela za 9,1 odsto, a u okviru nje najviše su poskupela variva i to za 10, 5 odsto, slede topla i hladna predjela kod kojih je zabeleženo poskupljenje od 9,9 procenata, kolači sa 9,8 odsto, dok je najmanje i to za 9,6 odsto poskupeo hleb. Alkoholna pića su poskupela za 8,8 odsto, bezalkoholna za 10,4 odsto, a najveće povećanje cena je zabeleženo kod prenoćišta i to 13,5 odsto, prenosi Tanjug. Poskupljenje u Vojvodini je bilo veće od republičkog proseka