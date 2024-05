Javio se Novakov veliki rival: "Laknulo mi je"

Bivši američki teniser Endi Rodik osvrnuo se na incident u Rimu, gde je Novak Đoković pogođen u glavu.

Tačnije, nakon pobede nad Korentanom Muteom, tokom davanja autograma, Novaku je na glavu pala flašica iz ranca jednog momka. "Kada vidite prvi put, nadate se da to nije neki glupi navijač koji radi nešto ludo. Naravno da želimo da Novak bude u redu. Vesti su dobre, kažu da će biti dobro, ali kao što je Džim rekao, kada vam aluminijumska stvar puna vode padne na glavu i kada to ne očekujete, to će ostaviti trag", rekao je Rodik. Novak se javio iz hotela i umirio