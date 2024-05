Burno uoči finala Pesme Evrovizije – Holandija se oglasila posle diskvalifikacije, Irska protiv učešća Izraela, novi protesti u Malmeu

Diskvalifikacija predstavnika Holandije Josta Klajna nekoliko sati pre početka finala Pesme Evrovizije dodatno je uzburkala već komplikovanu situaciju u Malmeu. U finalu će nastupiti 25 zemalja, ali redni brojevi takmičara ostaju nepromenjeni. Problemi i na popodnevnoj generalnoj probi – Irska se uopšte nije pojavila, a predstavnici Grčke i Švajcarske nisu prisustvovali probi parade zastava.

19:39 Šef delegacije Srbije: Atmosfera na visokom nivou, spremni smo za šou Šef delegacije Srbije na Pesmi Evrovizije Uroš Marković rekao je za RTS uoči velikog finala da je raspoloženje i među delegacijama, ali i u Malme areni na visokom nivou i da je sve spremno za najveći muzički šou. Predstavnica Srbije Teja Dora nastupa u večerašnjem finalu pod rednim brojem 16. Your browser does not support the video tag. Razgovor Duške Vučinić sa Urošem Markovićem 19:38