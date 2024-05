Oni su najveći gubitnici Evrovizije: Evo koja zemlja je dobila "krompirić" od publike! Poslali su zvezdu, pa žestoko izvisili

Olly Alexander sa pesmom "Dizzy", predstavljao je Englesku na "Evroviziji 2024".

Iako je Olly već afirmisani muzičar, veliki šok se desio kada je od publike dobio nula poena. Ovo nije prvi put da Engleska dobija "krompirić" u pomenutom takmiečnju. Isti scenario se desio i 2021. godine, ipak ove godine je to bilo još veće iznenađenje, jer Alexander važi za zvezdu. Pobednik "Evrovizije 2024" je Švajcarska, tačnije Nemo sa pesmom "The code". Da podsetimo, Nemo Metler je