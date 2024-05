U ponoć ističe rok za podnošenje lista za lokalne izbore

Rok za predaju izbornih lista za lokalne izbore koji će u Beogradu i u 66 drugih lokalnih samouprava biti održani 2. juna ističe danas u ponoć.

Kako je ranije za agenciju Beta izjavio predsednik Gradske izborne komisije (GIK) Beograda Zoran Lukić, na izborima 2. juna građani će glasati na 1.265 biračkih mesta, odnosno 85 više nego na prethodnim izborima kada ih je bilo 1.180. On je naveo i da će konačan broj birača biti utvrđen tri dana pred izbore. GIK je do sada za izbore za Skupštinu grada Beograda proglasio osam izbornih lista. To su liste koalicije oko Srpske napredne stranke pod nazivom „Aleksandar