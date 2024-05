Masovna pucnjava u Alabami: Najmanje troje mrtvih i 15 ranjenih, prvo se svađao pa zapucao u masu od 1.000 ljudi (video)

STOKTON - Najmanje troje je ubijeno a 15 ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u Stoktonu u Alabami pošto je posle kraće rasprave jedna osoba počela da puca iz vatrenog oružja u masu od oko 1.000 ljudi.

Sve se to dogodilo na proslavi koja je bila masovno posećena. Taj deo Alabame proslavljao je tzv. Mejdej - prolećnu proslavu u čast dolaska leta i toplijih dana. Stokton je inače udaljen 40 km od Mobila. Three people were killed and 15 others were injured in a shooting at an event in Alabama over the weekend, police said. https://t.co/WRjQjRs5TU pic.twitter.com/pOz9OUaNEi — WAVY TV 10 (@WAVY_News) May 13, 2024 Iz šerifove kancelarije opisali su i scene haosa koji