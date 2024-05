Predsednik Vučić se sastao sa ukrajinskim šefom diplomatije Kulebom: "Dogovorili smo unapređenje bilateralnih odnosa" (foto)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Dmitrom Kulebom. "Veoma dobar i korektan razgovor sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Dmitrom Kulebom.

Razmotrili smo i dogovorili unapređenje bilateralnih odnosa, sa posebnom željom da uskoro organizujemo ekonomski forum izmedju privrednika dveju zemalja", naveo je predsednik u objavi i dodao: "Takođe, ambasador Srbije, u kratkom periodu, vratiće se na svoju dužnost u Kijev. Razgovarali smo i o evropskom putu obeju zemalja i nasušnoj potrebi uspostavljanja mira. Ministru Kulebi sam