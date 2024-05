„Moji roditelji su napustili rodno mesto zbog neprilika u okruženju“: Baby Lasagna otkrio detalje iz privatnog života i priznao za šta nikad nije imao hrabrosti

Baby Lasagna je pesmom "Rim Tim Tagi Dim" ove godine predstavljao Hrvatsku na Evroviziji i zauzeo drugo mesto.

On je važio za favorita i osvojio srca publike, ali je na kraju ipak trijumfovao Švajcarac Nemo sa pesmom „The Code“. Baby Lasagna je sada otvorio dušu i otkrio neke nepoznate detalje o sebi. „Trebalo je da sam odem u Ameriku, i to nekoliko puta, ali nisam imao hrabrosti da odem“, rekao je on na početku razgovora u podkastu „Odomaćeni“. „Hteo sam u jednom trenutku da odem i na brod da radim, ali isto nisam imao hrabrosti. Hteo sam da potražim sreću u muzici negde