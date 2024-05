Jokić: "Miško mi daje krila? Nisam siguran" VIDEO

Denver Nagetsi i Nikola Jokić došli su do izjednačenja protiv Minesote (2-2) u plej-of seriji NBA lige.

Nagetsi su pobedili Timbervulvse u gostima sa 115:10. Jokić je ponovo odigrao fenomenalnu utakmicu, a izdanje od 35 poena, sedam skokova, sedam asistencija i tri ukradene lopte, gledao je i njegov menadžer Miško Ražnatović. Upravo je to bilo jedno od pitanja za trostrukog MVP-a NBA lige, a novinare zanimalo da li mu je Miškovo prisustvo dalo krila. "Poslednja dva puta kada me gledao, dobio sam isključenje. Ne znam, nisam siguran da je to razlog", rekao je Jokić uz