Brnabić: Izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku idu na štetu građana

Predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić rekla je danas da nedavno usvojene izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, "idu na štetu" građana.

Ona je objasnila da će građani koji su promenili prebivalište posle 3. jula prošle godine "morati da se maltretiraju i glasaju na bivšem biračkom mestu".

"Pritom, procene su da oko 12.500 građana neće moći da ostvari svoje biračko pravo jer su izbori u lokalnim sredinama u kojima su pre 3. jula bili prijavljeni završeni", istakla je Brnabić gostujući na Kurir televiziji.

Ona je dodala i da su beogradski i lokalni izbori koji će se održati 2. juna izuzetno značajni.

"Ovi izbori su odlučujući za to da li ćemo ispuniti ono što smo zacrtali do 2027. godine i što smo obećali, a to su veće plate, veće penzije, to je ekonomski rast", rekla je Brnabić.

Predsednica Skupštine je istakla i da će Srbija nastaviti da se bori protiv usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama (UN).

"Nisam optimista, ali borićemo se, i sponzorima i kosponzorima te Rezolucije neće biti lako. Naravno, najviše u toj borbi daje predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić", kazala je Brnabić.

Ona je dodala da bi na glasanju u UN moglo da dođe do apsurdne situacije da bude više onih koji su uzdržani i koji su glasali protiv a da rezolucija opet bude usvojena.

"Sponzori i kosponzori te rezolucije su zahtevali da se računaju samo glasovi onih koji su glasali. Zbog toga bi i mogli da dođemo u takvu situaciju", objasnila je Brnabić.

Dodala je da joj nije jasno zašto se sada insistira na usvajanju rezolucije koja je predložena bez konsultacija i pripremana u najvećoj tajnosti.

"Predsednik Vučić je objasnio to. Cilj usvajanja rezolucije je da bi Bosna i Hercegovina mogla da zahteva nadoknadu štete od Srbije, da bi našem narodu bila nametnuta politička i moralna kvalifikacija i da bi mogla da bude ukinuta Republika Strpska", ukazala je Brnabić.

(Beta, 05.14.2024)