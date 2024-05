Savo Manojlović: Sve liste do petka u podne ili protest 2. juna

Beta pre 1 sat

Lider pokreta "Kreni-promeni" i kandidat za gradonačelnika Beograda Savo Manojlović izjavio je danas da do petka 17. maja u podne moraju biti proglašene sve izborne liste opozicije, inače će na dan izbora 2. juna biti organizovan protest. Manojlović je rekao da vlast opstruiše kandidovanje opozicije, jer njima nije ostavljena mogućnost da izvrše izmene kao što je na nekim mestima dozvoljeno Srpskoj naprednoj stranci (SNS). "Zakon mora biti jednako primenjen za sve. Rok je petak 12.00 časova, sve liste moraju biti proglašene, u suprotnom 2 juna imamo blokade, ne pada nam na pamet da trošimo ovu kratku kampanju na raspave i na tumačenje zakona", rekao je Manojlović. Kazao je da su tom pokretu prihvaćene liste za opštinske izbore u Novom Beogradu, Zemunu i Lazarevcu, dok su oborene liste za Vračar, Stari Grad, Rakovicu i Voždovac. On je naveo da je na Vračaru lista njegovog pokreta oborena jer ima više žena na njoj, pa je primenjen zakon koji štiti "manje zastupljen pol", dok je na primer kod SNS u Ivanjici uočen manji broj žena, ali je njima dato vreme da to isprave i liste su ubrzo prihvaćene. Manojlović je istakao i da je postojao veliki problem sa overavanjem potpisa, kao i da su se pojavile brojne fantomske liste za koje se ne zna kada su skupile potpise. "Na Vračaru je rečeno da je 247 potpisa navodno dato drugim listama, a to ne može da se proveri - ne zna se da li je reč o fantomskim listama", rekao je Savo Manojlović.

(Beta, 05.14.2024)