Kolima policajcu prešao preko stopala Krivična prijava mladiću iz Sremske Mitrovice

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su O. Č. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da je on, krajem aprila, prilikom saobraćajne kontrole, naneo lake telesne povrede policajcu u patroli, pregazivši mu stopalo zadnjim točkom svog vozila i potom pobegao. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, O. Č. je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Rešenjem sudije za prethodni postupak, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana.