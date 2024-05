Savo Manojlović: Ako se ne proglase naše liste do petka, nema izbora, već sledi blokada

Savo Manojlović, kandidat za gradonačelnika "Kreni-promeni" rekao je će se povući sa izbora i organizovati blokadu 2. juna ukoliko gradske izborne komisije ne prihvate njegovu i listu "Biramo Beograd" na svim opštinama. „Obraćamo vam se u vezi sa obaranjem izbornih lista.

Ukoliko sve opozicione liste koje ispunjavaju dovoljan broj potpisa ne budu proglašene do petka u 12 sati, povući ćemo sve liste izborne liste. Ili ćemo imati izbore ili ćemo organizovati potpunu blokadu izbora 2. juna“, rekao je Manojlović. A post shared by Kreni- Promeni (@kreni.promeni) On je dodao da je na Novom Beogradu, u Zemunu i Lazarevcu proglašena lista „Kreni-promeni“, a da je oborena na Voždovcu i Rakovici. „Imali ste situaciju da je na Čukarici Srđan